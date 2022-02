Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Roller entwendet - Lenkrad entwendet - In Wohnhaus eingebrochen - Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Alfdorf: Pkw von Straße abgekommen und in der Lein gelandet

Ein 32-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Ford am Mittwochmorgen gegen 5:30 Uhr die Landesstraße 1153 von Alfdorf kommend in Richtung Kapf entlang. Hierbei kam er in einer leichten Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Pkw im dortigen Fluss. Der Autofahrer wurde von den hinzugerufenen Polizeibeamten aus seinem Auto befreit. Er erlitt beim Unfall leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Derzeit (Stand 08:00 Uhr) laufen noch die Bergungsarbeiten des Pkw.

Waiblingen-Hegnach: Roller entwendet und beschädigt aufgefunden

Zwischen Mittwochabend und Montagmorgen entwendeten bisher unbekannte Diebe in der Oberen Steigstraße einen Roller vom Hersteller Yamaha und entsorgten diesen einige hundert Meter entfernt in einer Böschung. Der Roller wurde hierbei beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen wurde ein weiterer Roller, Marke Peugeot, in der Hohenackerstraße entwendet, dieser wurde am Montagmorgen auf einem Spielplatz an der Einmündung Hohenacker Straße / Obere Steigstraße komplett zerlegt aufgefunden. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Korb: Lenkrad entwendet

Im Zeitraum zwischen Samstagabend und Dienstagmittag schlugen bisher unbekannte Diebe an einem in der Humboldtstraße geparkten Mercedes ein Fenster ein und entwendeten aus diesem das AMG-Multifunktionslenkrad. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt 4000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden-Hanweiler: In Wohnhaus eingebrochen

Am Dienstag zwischen 17:10 Uhr und 19:15 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in ein Wohnhaus in der Trollingerstraße ein und durchsuchten dieses nach Diebesgut. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden die Einbrecher allerdings nicht fündig und zogen ohne Beute wieder von dannen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 mit dem Polizeirevier Winnenden in Verbindung zu setzen.

Winnenden: Alleinbeteiligt von Bundesstraße abgekommen

Ein 21 Jahre alter BMW-Fahrer fuhr am Dienstagabend gegen 20:50 Uhr die B14 in Richtung Waiblingen entlang. Hierbei kam er zwischen den Ausfahren Winnenden-West und Winnenden-Süd alleinbeteiligt nach links von der Straße ab und prallte gegen die Leitplanke. Der Pkw wurde hierbei stark beschädigt und musste abgeschleppt werden, der Schaden wird auf insgesamt 22.000 Euro geschätzt.

Backnang: Vorrang missachtet

Ein 21-jähriger Fahrer eines Pkw Hyundai befuhr am Mittwochmorgen kurz vor 5 Uhr die Weissacheracher Straße und bog nach links in die Heinrich-Hertz-Straße ab. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Ford-Fahrer und stieß mit diesem zusammen. Der 38-jährige Autofahrer wurde dabei leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Beide Autos wurden abgeschleppt. An denen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Zur Klärung der näheren Unfallumstände werden nun Unfallzeugen gebeten, sich mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung zu setzen.

Backnang: An Kreuzung zusammengestoßen

An der Kreuzung Donaustraße/ Ecke Neckarstraße ereignete sich am Dienstag ein Unfallfall. Ein 19-jähriger BMW-Fahrer war dort gegen 22.15 Uhr aus Richtung Schwäbisch Hall kommend nach links in die Neckarstraße eingebogen, als er mit einem querenden Pkw VW zusammenstieß. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Beide Autofahrer blieben unverletzt. Die Autos waren durch die Unfallbeschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Unklar ist noch, wer von den beiden Autofahrern das Rotsignal der Ampel missachtete. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Backnang: Feuerwehreinsatz

Durch einen ausgelösten Feuermelder wurden die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Röntgenstraße am Dienstag kurz nach 18 Uhr auf einen Schwelbrand aufmerksam geworden. Dort hatte sich vermutlich ausgehend von einem Holzofen sich Glut in der Holzdecke ausgebreitet. Die betroffene Wohnung ist vorläufig nicht bewohnbar. Die örtliche Feuerwehr war im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell