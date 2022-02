Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Hochwertige Bremsanlagen aus Autos ausgebaut - Tote Hühner im Ebnisee - Auto zerkratzt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Garagentor beschädigt

Durch einen bisher unbekannten Autofahrer wurde zwischen Sonntag, 22:50 Uhr und Montag, 16:50 Uhr beim Wenden in der Schmidener Straße ein Garagentor beschädigt. Aufgrund der Beschädigungen ist davon auszugehen, dass der Schaden mit einer Anhängerkupplung verursacht wurde. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Schwaikheim: Auto zerkratzt

Zwischen Freitag, 17:30 Uhr und Montag, 13 Uhr wurde ein in der Ludwigsburger Straße geparkter Audi von einem bisher unbekannten Täter auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Montagabend, 19:30 Uhr und Dienstagmorgen, 7:15 Uhr einen auf dem Lidl-Parkplatz in der Waiblinger Straße abgestellten Ford Transit und hinterließ 2000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Kaisersbach: Drei tote Hühner im Ebnisee

Am Uferbereich des Ebnisees wurde am Samstag von einem Fußgänger eine Sporttasche gesichtet und an Land gezogen. Beim Öffnen der Tasche stellte er fest, dass sich darin drei tote Hühner befanden, woraufhin er die Polizei informierte. Ob die Hühner ertränkt wurden oder bereits tot in den See geworfen wurden, ist noch unklar. Ermittlungen zur Feststellung, wie die Tiere zu Tode kamen, sind eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen nimmt die Fachdienststelle Gewerbe und Umwelt der Polizei unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Fellbach-Schmiden: Fahrzeugteile entwendet

Auf dem Firmengelände eines Autohauses in der Salierstraße haben unbekannte Diebe in der Nacht zum Dienstag an drei Autos Fahrzeugteile demontiert und entwendet. Zur Tatbegehung wurden an den Pkw Mercedes des Typs AMG GT zunächst die Reifen abgeschraubt um anschließend die hochwertigen Bremsanlagen im Wert von ca. 60.000 Euro zu entwenden. Es ist zu vermuten, dass die Demontage der Anlagen mehrere Stunden in Anspruch nahm. Wer hierzu Beobachtungen machte und weitere Hinweise geben kann, sollte sich mit der Polizei in Schmiden unter Tel. 0711/9519110 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell