Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte-Bad Westernkotten - In die Wohnung gelassen

Erwitte (ots)

Eine Rentnerin aus Bad Westernkotten ließ am Samstag (13. März), gegen 12.30 Uhr, eine angebliche Spendensammlerin mit einem Klemmbrett in ihre Wohnung. Die Frau gab an, dass sie Geld für einen Rollstuhl/Rollator sammeln würde. Die Unbekannte verwickelte die ältere Dame für 15 Minuten bis 20 Minuten in ein Gespräch, während dessen die Wohnungstür offen stand. Nachdem sich die Spendensammlerin verabschiedet hatte, stellte die Rentnerin fest, dass jemand ihr Schlafzimmer durchsucht und ihr Bargeld entwendet hatte. Die Tatverdächtige wird beschrieben als

- 20 Jahre bis 30 Jahre alte - 160 cm bis 175 cm groß - Osteuropäisches Erscheinungsbild

Zeugen, die Hinweise auf die "falsche" Spendensammlerin geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

