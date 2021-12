Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel- Diebstahl aus PKW

Zwischen Montag, den 27. Dezember 2021, gegen 18.00 Uhr und Dienstag, den 28. Dezember 2021, um 05.29 Uhr kam es in der Meisenstraße zu einem Diebstahl aus PKW. Bislang unbekannte Personen gelangten in einen dort abgestellten, verschlossenen PKW und entwendeten eine Geldbörse. Anschließend wurde mit der EC-Karte der Geschädigten Tabakware aus einem Automaten erworben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 entgegen.

Saterland - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Mittwoch, den 29. Dezember 2021, gegen 07.40 Uhr befuhr ein 86-jähriger Saterländer mit seinem Radlader die Koloniestraße und wollte nach links auf eine Hofzufahrt einbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden PKW und kollidierte mit diesem. Dessen 30-jähriger Fahrer und der 86-jährige Saterländer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15000 Euro.

