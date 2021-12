Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Diebstahl und Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Dienstag, 28. Dezember 2021, 21.00 Uhr und Mittwoch, 29. Dezember 2021, 9.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person von einem Dacia Duster in der Straße Am Eichenwall die beiden Kennzeichen. Zudem wurden zwei Türgriffe beschädigt sowie die beiden Außenspiegel zerstört. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter 05957 967790 entgegen.

