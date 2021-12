Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel/Harkebrügge - Einbruch in Garage

Am Freitag, den 24.Dezember 2021, zwischen 19.00 Uhr und 20.00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einem Carport in der Straße Am Hasenkamp ein und entwendeten diverse Gartengeräte. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 entgegen.

Zwischen Montag, den 27.Dezember 2021, gegen 23.50 Uhr und Dienstag, den 28.Dezember 2021, um 09.00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in eine Garage in der Kranichstraße ein und entwendeten aus einem dortigen PKW eine Geldbörse. Zudem wurde aus der Garage eine E-Bike der Marke Raleigh Kingston entwendet. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3050 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 entgegen.

