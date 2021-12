Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek- Sachbeschädigung an PKW

Am Montag, 27. Dezember 2021, gegen 17.00 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter passierte einen am Straßenrand abgestellten schwarzen Audi A6. Hierbei stieß der Täter die leicht geöffnete Fahrertür in der Art auf, dass der PKW beschädigt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000,00 Euro. Der Täter wurde als männlich, groß, dunkel gekleidet beschrieben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (Tel. 04473-932180) entgegen.

Molbergen- Diebstahl von Geldbörsen

Am Dienstag, 28. Dezember 2021, zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr, kam es in der Cloppenburger Straße sowie in der Straße Alter Schützenplatz zu zwei Diebstählen. Bisher unbekannte Täter entwendete aus den Handtaschen einer 70-jährigen Frau aus Molbergen sowie einer 56-jährigen Frau aus Molbergen die jeweiligen Geldbörsen. Beide Frauen hielten sich zum Zeitpunkt des Diebstahles in einem Supermarkt auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen (Tel. 04475-941220) entgegen.

Cloppenburg- Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Freitag, 24. Dezember 2021, 12.00 Uhr, und Dienstag, 28. Dezember 2021, 12.30 Uhr, kam es in der Friedrich-Pieper-Straße in Cloppenburg zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte einen grauen Opel Astra, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,00 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg- Trunkenheitsfahrt / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 28. Dezember 2021, gegen 12.00 Uhr, befuhr ein 61-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg die Wilke-Steding-Straße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ergab sich für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille. Zudem stellten die Polizeibeamten fest, dass der 61-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt.

Garrel- Diebstahl einer Geldbörse

Am Dienstag, 28. Dezember 2021, gegen 11.30 Uhr, entwendete ein bisher unbekannter Täter eine Geldbörse aus einer Handtasche einer 72-jährigen Frau aus Garrel. Die 72-Jährige hielt sich zu diesem Zeitpunkt in einem Supermarkt in Garrel auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel. 04474-939420) entgegen.

Lastrup- Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 28. Dezember 2021, gegen 15.00 Uhr, kam es auf der Hemmelter Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 57-jähriger LKW-Fahrer aus Remptendorf mit einem Viehtransportanhänger die Hemmelter Straße in Richtung Lastrup. In der Gemeinde Suhle kam der 57-Jährige nach rechts auf einen Grünstreifen ab, da ihm auf seinem Fahrstreifen ein blauer Sattelzug des Herstellers MAN entgegenkam. Der mitgeführte Anhänger, der mit ca. 170 Mastschweinen beladen war, kippte um. Der LKW kam in Schräglage zum Stillstand. Der Fahrer des blauen Sattelzuges entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der 57-Jährige blieb unverletzt. 20 Mastschweine verendeten vor Ort. Die weiteren, unverletzten Mastschweine wurden umgeladen. Das Veterinäramt des Landkreises Cloppenburg war vor Ort. Der LKW mit Anhänger wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abgeschleppt. Die Fahrbahn wurde für die Bergung durch die Straßenmeisterei beidseitig gesperrt. Die Sperrung hielt bis in den Abendstunden an. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 30.000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrer des blauen Sattelzuges nimmt die Polizei in Lastrup (Tel. 04472-932860) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell