POL-MFR: (406) Versuchter Einbruch in Allersberg - Polizei sucht Zeugen

Allersberg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht auf den Mittwoch (24.03.2021) versucht, in ein Wohnhaus in Allersberg (Lkrs. Roth) einzubrechen. Die Kriminalpolizei Schwabach bittet um Hinweise.

Der Einbrecher versuchte mutmaßlich in den Nachtstunden zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr in das Einfamilienhaus in der Schwabengasse einzudringen. Hierbei verursachte der Täter entsprechende Beschädigungen an der Haustür. Die Höhe des Sachschadens wird auf rund 2000 Euro beziffert.

Das Fachkommissariat für Einbruchsdelikte bei der Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, denen in der betroffenen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Schwabengasse aufgefallen sind, können sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung setzen.

