Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Vechta - Leiter des Einsatz- und Streifendienstes, Thomas Geerken, in den Ruhestand verabschiedet - Michael Bavendiek übernimmt die Geschäfte

Bild-Infos

Download

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am 28. Dezember 2021 wurde Erster Polizeihauptkommissar Thomas Geerken, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes des Polizeikommissariats Vechta, durch den Leitenden Polizeidirektor Jörn Kreikebaum in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurde ihm nach über 45 Dienstjahren seine Ruhestandsurkunde überreicht. Inspektionsleiter Kreikebaum rekapitulierte die vergangenen Jahre, würdigte seine Leistung in einer Rede und bedankte sich für seinen Einsatz für die Bürgerinnen und Bürger dieser Region.

"Mit Thomas Geerken verlässt uns eine sehr erfahrene Führungskraft des Einsatzbereichs, auf die stets Verlass war. Mit seiner ruhigen und kompetenten Art prägte er in den letzten fünf Jahren den Einsatz- und Streifendienst in Vechta." Polizeihauptkommissar Michael Bavendiek wird nun als sein Nachfolger im Amt daran anknüpfen. "Ich bin mir sicher, dass wir mit Herrn Bavendiek aufgrund seiner weitreichenden Qualifizierungen den Richtigen für diese Aufgabe gewinnen konnten, der zudem auch Land und Leute kennt."

Viele Menschen, denen Thomas Geerken während seiner Dienstzeit begegnete und mit denen er gerne zusammenarbeitete, konnten sich leider coronabedingt nicht persönlich verabschieden. Trotzdem bereitete ihm ein ausgewählter Personenkreis einen würdigen Abschied.

Zu Thomas Geerken:

Am 4. Oktober 1976 begann Thomas Geerken seine Laufbahn als Polizeiwachtmeister an der Landespolizeischule Niedersachsen in Oldenburg. Zwischen 1981 und 1985 besuchte er die Niedersächsische Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege, welche er schließlich mit der Ernennung zum Polizeikommissar abschloss. Über mehrere dienstliche Stationen, u.a. als Dienstabteilungsleiter in Oldenburg und Ahlhorn, als Leiter des Innendienstes bei der Autobahnpolizei Ahlhorn sowie als Kommissar vom Lagedienst in der Bezirksregierung Weser-Ems, führte ihn sein Weg 2002 dann in seine Heimatstadt nach Vechta. Dort war er zunächst als Sachbearbeiter Personal und Ausbildung tätig. 2004 übernahm er als Leiter die Polizeistation Lohne. 2011 folgte eine einjährige Verwendung als Leiter Einsatz- und Streifendienst in der Polizeiinspektion Diepholz, wonach er zur Polizeistation Lohne zurückkehrte.

Im April 2016 übernahm er dann den Dienstposten des Leiter Einsatz- und Streifendienstes beim Polizeikommissariat Vechta, wo er bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand seinen Dienst versah. Ebenso groß wie sein dienstliches, war sein Engagement im sportlichen Bereich. Thomas Geerken wurde mit der Polizeiauswahl der Bezirksregierung Weser-Ems Niedersachsenmeister im Fußball. Außerdem gewann er mehrfach Medaillen bei den Nds. Polizeimeisterschaften in der Leichtathletik.

Als langjähriges Mitglied der Lenkungsgruppe im Präventionsrat der Stadt Lohne brachte er sich auch dort ein.

Langweile wird mit dem Ruhestand sicherlich nicht aufkommen. Thomas Geerken spielt weiterhin aktiv Fußball, fährt Motorrad und Fahrrad und reist gerne, seit kurzem u.a. auch mit dem Wohnmobil.

Zu Michael Bavendiek:

Polizeihauptkommissar Michael Bavendiek begann seine dienstliche Laufbahn 1991 mit der Einstellung im mittleren Dienst in Bad Iburg. 2000 bis 2003 folgte später das Studium an der Niedersächsischen Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege und damit einhergehend im Anschluss der Aufstieg in den gehobenen Dienst. Hier blieb der Steinfelder seiner Heimat weitestgehend treu. Er war ab 2003 zunächst im Einsatz- und Streifendienst in Vechta. Von 2007 bis 2009 folgte eine Verwendung im Kriminal- und Ermittlungsdienst in Vechta. 2009 war er als Dienstschichtleiter am Sitz der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta eingesetzt. 2010 führte ihn sein Weg für 15 Monate nach Oldenburg zur Polizeidirektion. Hier war er sechs Monate im Bereich Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt, anschließend folgten neun Monate im Bereich Aus- und Fortbildung. 2011 kehrte er zurück ins Oldenburger Münsterland und er wurde Dienstschichtleiter in Cloppenburg. 2016 wechselte er in das Sachgebiet Personal, wo er bis zum heutigen Tag eingesetzt war.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell