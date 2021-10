Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrüche in Kindertagesstätten: Kripo sucht Zeugen in Lohfelden und Söhrewald

Kassel (ots)

Lohfelden und Söhrewald (Landkreis Kassel):

Eine böse Überraschung erlebten am gestrigen Montagmorgen die Erzieherinnen von vier Kindertagesstätten in Lohfelden und Söhrewald. Vermutlich ein und dieselben Täter waren im Laufe des Wochenendes in die Gebäude eingebrochen und hatten Bargeld erbeutet. Dabei gingen sie äußerst brachial vor und richteten an mehreren Fenstern, Türen und Schränken Schäden an. Die für Einbrüche zuständigen Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Verdächtiges im Bereich der Kitas beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die zur Spurensicherung und Anzeigenaufnahme an den vier Tatorten eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, ereigneten sich die Einbrüche nach derzeitigem Kenntnisstand zwischen Freitagabend und dem gestrigen Montagmorgen. In den beiden Fällen in der Schulstraße und der Berndtswiese in Söhrewald-Wellerode hatten die Täter mit einem Werkzeug eine Zugangstür aufgehebelt und sich anschließend auf Beutezug begeben. In der Kita in der Schulstraße brachen sie darüber hinaus weitere verschlossene Türen im Gebäude sowie Spinde und Schränke auf. Sie erbeuteten geringe Bargeldbeträge aus Sparschweinen und Umschlägen der verschiedenen Gruppen.

Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster zum Turnraum stiegen die Täter in die Kita in der Kurt-Schumacher-Straße in Lohfelden-Vollmarshausen ein. Aus der Kindertagesstätte wurde ebenfalls Bargeld aus einem Schrank gestohlen.

Gescheitert sind die Täter hingegen bei ihrem Einbruchsversuch in die Kita in der Straße "Am Wahlebach" in Lohfelden-Ochshausen. Dort gingen sie mit mitgebrachtem Werkzeug zwei Zugangstüren gewaltsam an. Es gelang ihnen jedoch nicht, diese zu öffnen, sodass sie in diesem Fall ohne Beute flüchteten.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die am Wochenende im Bereich der Kitas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

