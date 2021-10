Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Dunkler Kompaktwagen bremst Mercedesfahrer aus: 17.000 Euro Schaden; Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Erheblich beschädigt wurde in der Nacht zum heutigen Montag der Mercedes eines 24-jährigen Mannes bei einem Unfall in der Kasseler Innenstadt. Ein unbekannter Autofahrer soll ihn zuvor ausgebremst haben, weshalb der Mercedesfahrer auswich und gegen eine Mauer krachte. Der Verursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden von insgesamt rund 17.000 Euro zu kümmern. Die zuständigen Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Verursacher geben können.

Der Unfall hatte sich gegen 1 Uhr am Brüder-Grimm-Platz ereignet. Wie der 24-Jährige aus Fuldatal gegenüber den an der Unfallstelle eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte angab, war er mit seinem Mercedes auf der Wilhelmshöher Allee in Richtung Fünffensterstraße unterwegs. Plötzlich und ohne erkennbaren Grund habe der vor ihm fahrende Pkw in der Linkskurve eine Vollbremsung durchgeführt und sei seitlich ausgebrochen. Um einen Auffahrunfall zu verhindern, wich der Mercedesfahrer aus, woraufhin er nach rechts von der Straße abkam, ein Verkehrsschild überfuhr und letztlich gegen die Mauer krachte. Der 24-Jährige blieb unverletzt. An seinem Mercedes, der von einem Abschleppunternehmen geborgen wurde, war ein Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden. Die Schäden an dem Schild und der Mauer schlagen mit weiteren 2.000 Euro zu Buche. Bei dem Verursacher soll es sich nach Angaben des 24-Jährigen und eines Unfallzeugen um einen dunklen Kompaktwagen mit WOB- Kennzeichen gehandelt haben, der in unbekannte Richtung davonfuhr.

Wer den Unfall gesehen hat oder den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den Verursacher geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561 - 910 1021

