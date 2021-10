Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Streit endet mit Stichverletzung: 25-jähriger Tatverdächtiger bei Fahndung festgenommen

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel-Nord:

Am gestrigen Sonntagmittag kam es gegen 13:40 Uhr in der Kasseler Mombachstraße, nahe der Holländischen Straße, zu einem Streit zwischen zwei Männern. In dessen Verlauf soll einer der Männer dem anderen mit einem Messer eine Stichverletzung am Hals zugefügt haben. Der in Kassel wohnende 32-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und musste von den alarmierten Rettungskräften anschließend in ein Kasseler Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestand für ihn nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Den in Nieste wohnenden 25-jährigen Tatverdächtigen konnten Zivilfahnder der Operativen Einheit der Kasseler Polizei bei der umgehend eingeleiteten Fahndung am Universitätsplatz festnehmen. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, sollen die beiden Männer mit somalischer Staatsangehörigkeit miteinander bekannt sein. Aus bislang unbekannter Ursache waren sie vor einer Bar in Streit geraten, der schließlich mit dem Einsatz des Messers und der Stichverletzung endete. Das mutmaßliche Tatmittel wurde bei dem Tatverdächtigen aufgefunden und sichergestellt. Den festgenommenen 25-Jährigen brachten die Beamten in das Polizeigewahrsam.

Auf Antrag der Kasseler Staatsanwaltschaft wird der Tatverdächtige am heutigen Montag wegen gefährlicher Körperverletzung einem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt.

