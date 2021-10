Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Grauer BMW M3 am Brasselsberg gestohlen: Kasseler Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Brasselsberg:

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 15 Uhr, und Samstagnachmittag, 16 Uhr, einen grauen BMW M3 von einem Hotelparkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße in Kassel, nahe dem Pangesweg, gestohlen. Von dem Wagen mit den amtlichen Kennzeichen MM-DG 707 im Wert von 25.000 Euro fehlt bislang jede Spur. Wann genau die Autodiebe im Tatzeitraum zuschlugen und wie sie dabei vorgingen, ist momentan noch unklar. Die nach Feststellung des Diebstahls sofort eingeleitete Fahndung nach dem elf Jahre alten BMW brachte bislang keine Hinweise auf dessen Verbleib.

Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei. Sie bitten Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatortsbereich beobachtet haben und Hinweise auf die Autodiebe geben können, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

