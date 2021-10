Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Versuchte Brandstiftung an VW Passat: Kripo erbittet Zeugenhinweise

Kassel-Fasanenhof:

Beschädigungen in Höhe von rund 1.000 Euro am vorderen linken Reifen, der Felge und der Karosserie stellte der Besitzer eines blauen VW Passat am Samstagmorgen gegen 10:30 Uhr an seinem geparkten Pkw im Kasseler Stadtteil Fasanenhof fest. Wie die daraufhin zum Ort des Geschehens gerufene Streife des Kriminaldauerdienstes (KDD) feststellte, deutet alles darauf hin, dass unbekannte Täter versucht hatten, das Auto vorsätzlich in Brand zu setzen. Dies misslang offenbar aus bislang unbekannter Ursache, sodass sich das im vorderen Bereich des Fahrzeugs gelegte Feuer nicht ausbreitete. Wann genau es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu der Tat in der Hildebrandstraße, nahe dem Hummelweg, kam, ist noch ungeklärt.

Nun bittet die Kasseler Kripo Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der versuchten Brandstiftung gemacht haben und Hinweise auf die mutmaßlichen Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

