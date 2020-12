FW-EN: Mehrere Einsätze für die Hattinger Feuerwehr über die Feiertage und am heutigen Sonntag

Feuerwehr Hattingen

Die Hattinger Feuerwehr war während der Weihnachtstage und am heutigen Sonntag mehrfach im Einsatz.

Am ersten Weihnachtstag kam es um 16:45 Uhr auf der Straße "Auf dem Stade" kurz vor der Schwimmbrücke zu einem Fahrzeugbrand. Ausgerückt sind hier die Hauptwache und der Löschzug Niederwenigern. Aus Essen sind parallel die Kräfte des Löschzugs Burgaltendorf alarmiert worden. Diese übernahmen dann auch als ersteintreffende Einheit die Brandbekämpfung des in Vollbrand stehenden PKW mit einem C-Rohr. Die Hattinger Feuerwehr musste hier nicht mehr tätig werden. Anders als bei einem brennenden Altpapiercontainer am Hölter Busch um 19:23 Uhr. Unter schwerem Atemschutz wurde der Brand zunächst mit einem C-Rohr gelöscht und der Inhalt anschließend mit Löschschaum bedeckt. Die angrenzenden Container wurden vorsorglich gekühlt und mit einer Wärmebildkamera kontrolliert.

Am zweiten Weihnachtstag kam es um 3:54 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Langen Straße. Hier ist ein PKW von der Fahrbahn abgekommen, hat einen Zaun durchbrochen und sich überschlagen. Das Fahrzeug kam wieder auf den Rädern zum Stehen. Die Fahrerin konnte Ihr verunfalltes Fahrzeug eigenständig verlassen und wurde von Rettungsdienst und Notarzt versorgt. Anschließen musste Sie in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr leuchteten die Einsatzstelle aus und klemmten die Fahrzeugbatterie ab.

Um 13:12 Uhr ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall auf der Oberstüterstraße. Hier ist ein PKW von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Strommast geprallt. Dieser wurde dabei beschädigt und abgeknickt. Die Einsatzkräfte des Löschzuges Elfringhausen sicherten das Fahrzeug und stellten den Brandschutz sicher. Mit einem Spreitzgerät wurde die deformierte Motorhaube geöffnet, um die Fahrzeugbatterie abzuklemmen. Der Fahrer des Fahrzeugs hatte den PKW bereits eigenständig verlassen und wurde durch Rettungsdienst und Notarzt untersucht. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht erforderlich. Aufgrund der Beschädigung an der Stromleitung alarmierte die Kreisleitstelle das zuständige Versorgungsunternehmen.

Weitaus mehr zu tun gab es am heutigen Sonntag. Durch die Wetterlage kam es bis zum Meldungszeitpunkt zu insgesamt 9 sturmbedingten Einsätzen. Den Anfang machte ein umgestürzter Baum auf der Rauendahlstraße. Noch während der Arbeiten vor Ort ging die nächste Meldung über einen Baum auf dem Salzweg ein. Zu dieser Einsatzstelle rückte der Löschzug Nord aus. An beiden Einsatzstellen wurden die Bäume mit Kettensägen zerkleinert und bei Seite geräumt. Am Salzweg musste zusätzlich ein loser Ast über die Drehleiter aus einer Baumkrone entfernt werden. Einige Fahrzeuge des Löschzuges Nord rückten zu einer weiteren Einsatzstelle aus. Auf der Bahnstrecke in Blankenstein sollte im Bereich des Rudervereins ein Baum auf den Gleisen liegen. Trotz intensiver Erkundung konnte hier nichts festgestellt werden. Weitere Einsätze gab es für die Hattinger Feuerwehr am Hölter Busch, Bebelplatz und der Schulstraße. Hier handelte es sich um umgestürzte Bauzäune sowie lose Fassaden- und Gerüstteile. Ein weiterer Baum lag über der Fahrbahn der Hombergsegge. Dieser hatte auch eine Stromleitung beschädigt. Einsatzkräfte der Hauptwache sowie des Löschzuges Niederwenigern beseitigten das Hindernis mit der Motorsäge.

