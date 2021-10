Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Trickdiebinnen erbeuten Schmuck aus Wohnung: Zeugen in Vellmar gesucht

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Am Freitagmittag wurde eine hochbetagte Frau aus Vellmar in ihrer Wohnung Opfer eines Trickdiebstahls durch bislang unbekannte Täterinnen. Unter dem Vorwand, Mitarbeiterin des Sozialamts zu sein, gelangte eine Frau in die Wohnung der Rentnerin. Ihre Komplizin durchsuchte währenddessen unbemerkt das Schlafzimmer und erbeutete hochwertige Schmuckstücke. Erst später bemerkte die Seniorin, dass sie bestohlen worden war. Die Ermittler der EG SÄM der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Trickdiebinnen geben können.

Wie die Seniorin bei ihrer Anzeigenerstattung am Wochenende gegenüber den aufnehmenden Polizisten des Reviers Nord angab, ereignete sich die Tat in dem Mehrfamilienhaus in der Holländischen Straße, nahe dem Bodenweg, am Freitag in der Zeit zwischen 12 und 13 Uhr. Die ihr unbekannte Frau hatte an der Wohnungstür geklingelt und sich als Mitarbeiterin des Sozialamts ausgegeben. Nachdem sie glaubhaft schilderte, dass sie nachsehen wolle, ob die Seniorin Hilfe benötige, ließ die hochbetagte Frau die Unbekannte in ihre Küche. Während sie sich dort mit der Täterin unterhielt, hatte sich die unbekannte Komplizin durch die angelehnte Wohnungstür hereingeschlichen und den Schmuckkasten aus dem Schlafzimmer gestohlen. Darin befanden sich nach Angaben des Opfers mehrere Goldketten, zahlreiche Goldringe und zwei Paar Ohrringe. Eine Zeugin hatte die beiden Täterinnen beim Verlassen des Hauses gesehen. Von ihnen liegt folgende Beschreibung vor:

1. Täterin: Ca. 25 Jahre alt, 1,65 Meter groß, schlank, braune glatte Haare, sprach mit unbekanntem Dialekt.

2. Täterin: Ca. 1,85 Meter groß, kräftig, trug ein Kopftuch.

Zeugen, die am Freitag im Bereich des Tatorts verdächtige Personen beobachtet haben und den Ermittlern der EG SÄM Hinweise auf die Täterinnen geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell