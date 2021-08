Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Ablenkung im Straßenverkehr

Germersheim (ots)

Ein Streifenteam der Germersheimer Polizei hat gestern das Thema "Ablenkung" in den Fokus genommen. Im Kontrollzeitraum von 16-20 Uhr stellten die Beamten im Dienstgebiet insgesamt zwölf Autofahrer mit dem Handy am Ohr fest. Dazu kommt ein Fahrradfahrer, der ebenfalls während der Fahrt sein Handy am Ohr hielt. Wir wollen, dass Sie immer sicher zu Hause ankommen. Bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h legen Sie 56 m Blindfahrt zurück, wenn Sie nur für vier Sekunden auf das Handy schauen. Bei den weiteren Kontrollen wurden dann noch fünf sogenannte "Gurtmuffel" festgestellt und verwarnt.

