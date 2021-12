Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Donnerstag, 23. Dezember 2021, in der Zeit von 09.30 Uhr bis 10.30 Uhr entwendeten unbekannte Personen die Geldbörse einer 84-jährigen aus Vechta aus deren Jackentasche. Zum genannten Zeitpunkt hielt sich die 84-Jährige für Einkäufe in einem Supermarkt im Falkenweg auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

Zwischen Mittwoch, 22. Dezember 2021, 15.00 Uhr und Sonntag, 26. Dezember 2021, 16.45 Uhr zerstach eine bislang unbekannte Person in der Bahnhofstraße die beiden linken Reifen eines dort abgeparkten Volvo. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 27. Dezember 2021, um 14.49 Uhr, ist Polizeibeamten ein Kleinkraftradfahrer aufgefallen, welcher mit 70km/h auf der Holdorfer Straße fuhr. Bei der Kontrolle musste sie feststellen, dass der jugendliche Fahrer aus dem Landkreis Vechta nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 27. Dezember 2021, um 16.00 Uhr, fuhr ein Jugendlicher Aus dem Landkreis Vechta auf der Handorfer Straße mit einem Kleinkraftrad, ohne im Besitz der hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Damme - Trunkenheit im Verkehr

Am Montag, 27. Dezember 2021, um 18.00 Uhr fuhr ein 41-Jähriger aus Damme auf der Bergstraße mit einem Pkw und wurde aufgrund seiner unsicheren Fahrweise kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte und zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Dieser ergab einen Wert von 1,58 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten und zwei leicht verletzten Personen

Am Montag, 27. Dezember 2021, um 18.30 Uhr, fuhr ein 19-jähriger Autofahrer aus Damme auf der B214 in Richtung Steinfeld und setzte zum Überholen eines 31-jährigen LKW-Fahrers aus Westeroverledingen an. Jedoch befand sich vor dem LKW noch ein 52-jähriger Transporterfahrer aus Dinklage sowie ein weiterer LKW-Fahrer, 70 Jahre aus Lingen. Der 19-jährige Autofahrer schaffte es nicht mehr einzuscheren und kollidierte frontal im Gegenverkehr mit einem 63-jährigen Autofahrer aus Steinfeld. Anschließend wurde der Wagen des 63-jährigen Steinfelders gegen den LKW des 70-jährigen aus Lingen geschleudert. Infolgedessen fuhr der 31-jährige LKW-Fahrer aus Westeroverledingen auf den Transporter auf. Der 63-jährige Autofahrer aus Steinfeld wurde leicht verletzte, seine 62-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Der 19-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge gesperrt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Sonntag, 26. Dezember 2021, 20.00 Uhr und Montag, 27. Dezember 2021, 11.00 Uhr, wurde ein Nissan Qashqai durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer im rückwärtigen Bereich auf der linken Seite beschädigt. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz eines Mehrparteienhauses in der Straße Am Weinberg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell