POL-CLP: Nachtragsmeldung für den Landkreis Vechta

Vechta - Versuchter Einbruch in eine Außenstelle des Landkreises Vechta

In der Zeit zwischen Donnerstag, 23. Dezember 2021, 19.45 Uhr, und Montag, 27. Dezember 2021, 8.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Personen gewaltsam in eine Außenstelle des Landkreises Vechta einzudringen. In der Außenstelle werden auch Impfungen durchgeführt. Durch den Einbruchsversuch entstand Sachschaden an Fenstern des Gebäudes. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

