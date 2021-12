Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 25. Dezember 2021, 20.00 Uhr, und Sonntag, 26. Dezember 2021, 9.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Personen beschädigen in de Holdorfer Straße ein Straßenschild und einen Weidezaun, indem sie das Schild abbrachen, Zaunelemente herausrissen und am Tatort zurückließen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Vechta - Brand von Mülltonnen

Am Sonntag, 26. Dezember 2021, um 9.35 Uhr gerieten aus noch ungeklärter Ursache drei Mülltonnen in Brand. Hierdurch wurde eine angrenzende Hecke beschädigt. Die Mülltonnen brannten gänzlich ab. Das Feuer konnte durch Anwohner bereits unter Kontrolle gebracht werden. Die Feuerwehr Langförden war mit zwei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort.

Lohne - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 26. Dezember 2021, um 22.00 Uhr, fuhr ein 32-jähriger Autofahrer aus Diepholz auf der Straße Zur Aue und geriet in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Dabei mussten die Polizeibeamten feststellen, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Außerdem untersagten die Polizeibeamten ihm die Weiterfahrt und stellten den Führerschein sicher.

Lohne - Sachbeschädigung an Hauseingangstür

Am Freitag, 24. Dezember 2021, um 00.25 Uhr beschädigten unbekannte Personen die Glasscheibe einer Hauseingangstür im Apolloweg, indem eine Glasflasche gegen die Tür geworfen wurde. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 100,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442-80846-0 entgegen.

Vechta - Einbruchsdiebstahl in Bürogebäude

In der Zeit zwischen Donnerstag, 23. Dezember 2021, 21.00 Uhr bis Freitag, 24. Dezember 2021, 11.55 Uhr drangen unbekannte Personen in ein Bürogebäude in der Füchteler Straße ein. Anschließend wurden die Räume durchsucht. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Von Donnerstag, 23. Dezember 2021, 22.15 Uhr bis Freitag, 24. Dezember 2021, 10.00 Uhr zerkratzten unbekannte Personen im Eichendorffweg beide Türen der Beifahrerseite eines Pkw Kia Sorento. Das Fahrzeug war auf der Zufahrt zu einer Ferienwohnung abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 400,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Versicherungsverstoß mit einem E-Scooter

Am Sonntag, 26. Dezember 2021, 20.45 Uhr befuhr eine 17-jährige Jugendliche aus dem Landkreis Vechta mit einem E-Scooter die Lohner Straße, ohne dass für den geführten E-Scooter eine Haftpflichtversicherung besteht. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

