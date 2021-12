Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Nachtragsmeldung für die Landkreise Cloppenburg und Vechta

Cloppenburg/Vechta

Protestspaziergänge

Am Montag, 27. Dezember 2021, ab 18:00 Uhr, fanden im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehrere Protestspaziergänge statt. In den sozialen Medien wurde zuvor zu den Spaziergängen aufgerufen. Dabei hielten die TeilnehmerInnen zum Teil Kerzen in den Händen. Die unangemeldeten Protestspaziergänge richten sich gegen die Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Am Spaziergang in der Innenstadt von Cloppenburg nahmen in der Spitze ca. 210 Personen teil. In der Innenstadt von Vechta folgten ca. 100 Personen, in Friesoythe ca. 50 Personen, in Goldenstedt ca. 20 Personen und in Steinfeld ca. 5 Personen dem Aufruf.

Der Ablauf war an allen Örtlichkeiten friedlich.

