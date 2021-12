Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta- Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Samstag, 25. Dezember 2021, 17.15 Uhr, und Dienstag, 28. Dezember 2021, 09.20 Uhr, kam es in der Büscheler Straße in Vechta zu einem versuchten Einbruch. Bisher unbekannte Täter versuchten eine Scheibe im rückwärtigen Bereich eines Wohnhauses aufzuhebeln. Aufgrund von Sicherungsmaßnahmen blieb es bei einem Versuch. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 700,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta- Gebäudefassade am Kino beschädigt

Zwischen Montag, 27. Dezember 2021, 23.00 Uhr, und Dienstag, 28. Dezember 2021, 06.00 Uhr, kam es in der Kolpingstraße bei dem dortigen Kino zu einer Sachbeschädigung. Bisher unbekannte Täter beschädigten die Gebäudefassade durch Eintreten mehrerer Fassadenelemente. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2000,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Visbek- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 28. Dezember 2021, gegen 22.45 Uhr, beabsichtigten Polizeibeamte einen PKW in der Astruper Straße zu kontrollieren. Durch den Fahrer des PKW wurden die Haltesignale der Polizeibeamten missachtet. Im weiteren Verlauf stellte der Fahrer den PKW ab und flüchtete zu Fuß. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte ein 34-jähriger Mann aus Rumänien als Fahrer des PKW ermittelt werden. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Goldenstedt- Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 27. Dezember 2021, zwischen 14.30 Uhr und 14.50 Uhr, kam es in der Straße Zur Lieht auf einem Parkplatz eines dortigen Supermarktes zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten grauen VW Polo. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 500,00 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel. 04444-967220) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell