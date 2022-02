Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Dreister Diebstahl - 35-Jähriger schlug zu - Brücke gestreift - Sonstiges

Aalen: Brücke gestreift

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den ein 23-Jähriger am Montagnachmittag kurz nach 16 Uhr verursachte. Der junge Mann streifte mit einem Bagger, den er nicht ordnungsgemäß auf seinem Lkw geladen hatte, eine Brücke in Oberalfingen. Ersten Erkenntnissen nach entstanden jedoch sowohl am Bagger, als auch an der Brücke nur leichte Beschädigungen.

Aalen: 35-Jähriger schlug zu

Völlig grundlos und ohne irgendwelche Vorbeziehungen ging ein 35-Jähriger am Montagnachmittag kurz nach 15 Uhr auf eine ebenfalls 35 Jahre alte Frau zu, die auf dem Marktplatz unterwegs war, schrie sie lautstark an und schlug ihr mit der Hand gegen den Kopf. Anschließend ging der Mann davon. Ein Beamter des Polizeireviers Aalen, der sich in der Nähe aufhielt und das Geschrei gehört hatte, nahm sofort die Verfolgung des zunächst Unbekannten auf und verständigte zeitgleich weitere Kollegen, so dass der Täter rasch vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Aalen gebracht werden konnte. Bei dem 35-Jährigen handelt es sich um einen polizeibekannten Mann, der zur Tatzeit deutlich unter Alkoholeinwirkung stand.

Bereits gegen 14 Uhr hatte der Mann in der Bahnhofshalle ein 16-jähriges Mädchen ins Gesicht geschlagen, nachdem diese ihn zur Ruhe aufgefordert hatte. Da dem 35-Jährigen am Tag zuvor ein Hausverbot ausgesprochen worden war, hielt sich der Mann widerrechtlich im Bahnhofsgebäude auf. Entsprechende Anzeigen gegen den 35-Jährigen werden der Staatsanwaltschaft Ellwangen vorgelegt.

Essingen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 48-Jährige die Fahrgeschwindigkeit ihres Hyundai am Montagnachmittag kurz nach 16 Uhr auf der B 29 zwischen Essingen und dem Aalener Dreieck verringern. Ein 30-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Audi auf, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Aalen: Radfahrer von Pkw erfasst

An der Einmündung Hegelstraße / Kantstraße übersah eine 32-jährige Autofahrerin am Montagnachmittag kurz vor 17 Uhr einen 43 Jahre alten Fahrradfahrer und erfasste diesen mit ihrem Opel. Bei dem Aufprall erlitt der Radler Verletzungen am Bein; sowohl das Fahrrad, als auch der Pkw wurden bei dem Unfall leicht beschädigt.

Aalen: Dreister Diebstahl

Ein bislang Unbekannter betrat am Montagnachmittag gegen 14.45 Uhr eine Metzgerei in der Aalener Innenstand und fragte die Verkäuferin nach "Börek". Als die Frau den Verkaufsraum verließ, um ihren Chef nach dem gewünschten Blätterteiggericht zu fragen, ging der Unbekannte in einen Büroraum und entwendete dort eine Geldmappe, in der sich ein höherer Geldbetrag befand. Der Täter ist ca. 30 bis 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, hat schwarze kurze Haare und trug eine schwarze längere Jacke. Er führte zudem eine blaue Stofftasche mit. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren beschädigte ein 56-Jähriger am Montagmittag, kurz vor 14 Uhr, mit seinem Fiat einen in der Schwabstraße abgestellten Ford, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Montag zwischen 9.40 und 11.45 Uhr einen Sachschaden von rund 2000 Euro, als er einen Renault Megane beschädigte, der auf dem Parkplatz des Berufsschulzentrums in der Berliner Straße abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Auf rund 1000 Euro beziffert sich der Sachschaden, den ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Samstagabend 20 Uhr und Sonntagmorgen 9 Uhr verursachte, als er einen Mercedes Benz beschädigte, der in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz in der Oberbettringer Straße abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Heubach: 2000 Euro Schaden

Beim Ausfahren aus einer Parklücke streifte ein 79-Jähriger am Montagabend gegen 17.20 Uhr mit seinem Mercedes Benz einen in der Hauptstraße abgestellten Mercedes, wobei ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro entstand.

Mutlangen: Vorfahrt missachtet - 4000 Euro Schaden

Beim Einfahren in den Kreisverkehr Wetzgauer Straße missachtete eine 45-jährige VW-Fahrerin am Montagabend, gegen 19.15 Uhr, die Vorfahrt eines bereits im Kreisel fahrenden Renault. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro. Sowohl die Unfallverursacherin, als auch der 20-Jährige Renault-Fahrer blieben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Zu spät erkannte ein 41-Jähriger, dass ein vor ihm, auf der Heidenheimer Straße, fahrender Ford Fiesta verkehrsbedingt anhalten musste, weshalb er mit seinem VW Golf auf das stehende Fahrzeug auffuhr. Bei dem Unfall, der sich am Montagnachmittag kurz nach 17 Uhr ereignete, entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

Mutlangen: Fußgängerin von Pkw erfasst

Bei für sie geltendem Rotlicht und ohne auf den Verkehr zu achten, überquerte eine 16-Jährige am Montagmittag kurz nach 12 Uhr die Gmünder Straße. Hierbei wurde die Fußgängerin vom Audi A3 einer 51-Jährigen erfasst, für welche die Ampel Grünlicht zeigte. Die Jugendliche, die sich bei dem Unfall Verletzungen zuzog, wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Schwäbisch Gmünd: Von der Fahrbahn abgekommen

Auf der Buchauffahrt verlor ein 34-Jähriger am Montagmittag gegen 12.20 Uhr aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen VW Touran, der im weiteren Verlauf von der Straße abkam, mehrere kleine Bäume streifte und anschließend hinter den Leitplanken zum Stehen kam. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 7000 Euro.

