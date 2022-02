Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Pkw beschädigt

Aalen (ots)

Wolpertshausen: Unfall im Begegnungsverkehr

Am Montagabend gegen 19:15 Uhr befuhr ein 21-jähriger Audi-Fahrer die Cröffelbacher Steige von Wolpertshausen in Richtung Cröffelbach. Hierbei kam er in einer Kurve in den Gegenverkehr und kollidierte mit einer entgegenkommenden 41-jährigen Opel-Fahrerin. Diese wurde durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 12 000 Euro. Die Feuerwehr Wolpertshausen war im Rahmen der Unfallaufnahme auch vor Ort und mit drei Fahrzeugen und 21 Personen im Einsatz.

Schwäbisch Hall: Pkw beschädigt

Ein Vandale beschädigte zwischen Samstagabend 18 Uhr und Montagmorgen 07 Uhr einen geparkten VW im Kühlacker. Dabei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Etwa 5500 Euro entstanden bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag gegen 12:30 Uhr auf der Daimlerstraße. Ein 59-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Daimlerstraße in Richtung der B14. Dabei erkannte er zu spät, dass eine vor ihm fahrende 31-jährige VW-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten musste. Der 59-Jährige fuhr auf den VW auf.

Blaufelden: Windböe erfasst LKW-Plane

Am Montag kurz nach 13:00 Uhr wollte ein 33-jähriger LKW-Fahrer in der Crailsheimer Straße den Anhänger seines Gespanns abladen. Hierzu öffnete der Brummi-Fahrer die Plane des Anhängers. In diesem Moment fuhr ein 27-Jähriger mit einem Kleinlaster der Marke VW vorbei. Eine Windböe erfasste die LKW-Plane und schleuderte diese auf den VW. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro an dem VW.

Satteldorf: LKW vs. LKW

Kurz vor 23:00 Uhr wollte ein 62-Jähriger mit seinem Daimler-LKW-Gespann in der Straße Im Winkel an einem weiteren dort geparkten Daimler-LKW vorbeifahren. Dabei streifte der 62-Jährige mit seinem Fahrzeug an dem geparkten Fahrzeug entlang, wodurch an diesem ein Sachschaden von rund 5.000 Euro entstand.

Kirchberg an der Jagst: PKW vs. LKW I

Am Montag gegen 12:00 Uhr befuhr ein 67-Jähriger mit seinem Pkw der Marke Peugeot den Panoramaweg vom Ockenauer Weg kommend in Richtung Crailsheimer Straße. Hier wollte er auf das Gelände einer Tankstelle einfahren. Dabei kollidierte er mit dem Heck eines Sattelaufliegers, welcher gerade Kraftstoff abgeladen hatte. An dem PKW entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro. An dem Auflieger entstand offenbar kein Sachschaden.

Crailsheim: PKW vs. LKW II

Gegen 7:20 Uhr befuhr ein 57-Jähriger mit einem Daimler-LKW die Heilbronner Straße in Fahrtrichtung Onolzheim. Ein 58-Jähriger kam dem LKW in seinem VW Passat entgegen. Kurz nach Ortseingang streiften sich die beiden Fahrzeuge. Dadurch wurde der Außenspiegel des Passats beschädigt. Zudem platzte die Seitenscheibe des PKWs. Der 58-Jährige Fahrer wurde durch Splitter leicht verletzt. Der Sachschaden an dem PKW beläuft sich auf rund 2.000 Euro. An dem LKW entstand kein Sachschaden.

Kirchberg an der Jagst: Auto kommt von Fahrbahn ab

Kurz nach 19:00 Uhr am Montag befuhr eine 67-järhge Ford-Fahrerin die L1041 von Lobenhausen kommend in Fahrtrichtung Kirchberg. In einer Kurve kam sie nach links von der Fahrbahn ab und rutschte mit ihrem PKW in den Straßengraben. An dem PKW entstand ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro.

Blaufelden: Unfallflucht

Am Sonntag gegen 13:30 Uhr befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem hellblauen PKW die Brettenfelder Straße in Engelhardshausen in Fahrtrichtung Wiesenbach. Dabei verstieß dieser offenbar gegen das Rechtsfahrgebot und kollidierte fast mit dem entgegenkommenden Nissan eines 59-Jährigen. Dieser konnte einen Unfall durch eine Ausweichbewegung nach rechts verhindern. Kollidierte allerdings in Folge dessen mit einem Stein neben der Fahrbahn. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. An dem Nissan entstand Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell