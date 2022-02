Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung - Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Vordach mit LKW gestreift

Ein 48-jähriger ist am Montagvormittag mit seinem LKW in der Oberbettringer Straße an einem Vordach hängen geblieben und hat dadurch einen Schaden von etwa 13.000 Euro verursacht. Der 42-Jährige fuhr gegen 09.30 Uhr an einem Öffentlichen Gebäude in der Oberbettringer Straße entlang und übersah das dortige Vordach über dem Eingang des Gebäudes. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Rangieren

Auf rund 3000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 46-Jähriger am Montagvormittag, gegen 10:45 Uhr, in der Klarenbergstraße verursachte. Beim Rangieren beschädigte er mit seinem LKW einen hinter ihm auf der Fahrbahn wartenden Daimler-Benz einer 37-Jährigen.

Mutlangen: Sachbeschädigung

Im Zeitraum von Samstag, 12:00 Uhr und Montag, 09:30 Uhr, wurden an einer Bushaltestelle in der Spraitbacher Straße zwei Glaselemente des dortigen Bushaltehäuschens beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580

Westhausen: PKW beschädigt

Zwischen Samstag und Sonntag wurde ein PKW, der im Quellenweg abgestellt war, durch einen bislang Unbekannten beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Essingen: Unfall aufgrund ausgefallener Ampel

Wegen einer ausgefallenen Ampelanlage ist es am Montagvormittag zu einem Unfall auf der B29 gekommen. Die Ampelanlage war aufgrund des Sturmtiefs Antonia ausgefallen. Gegen 11:30 Uhr wollte ein LKW-Fahrer, der auf der B29 von Aalen in Richtung Schwäbisch Gmünd fuhr, links in Richtung Essingen abbiegen. Dabei übersah er die Vorfahrt einer 76-Jährigen BMW Fahrerin, die auf der B29 von Schwäbisch Gmünd nach Aalen unterwegs war. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Die Seniorin wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

