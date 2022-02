Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Feuerwehreinsatz - Autos beschädigt - Container aufgebrochen

Aalen (ots)

Weinstadt: Unfallflucht

Eine 29-jährige Fahrerin eines VW-Transporters fuhr am Montagnachmittag gegen 15:15 Uhr die Grunbacher Straße in Richtung Großheppach entlang. In einer Rechtskurve kam ihr ein bisher unbekannter Autofahrer entgegen, der die Kurve schnitt, sodass es zur Berührung zwischen den Außenspiegeln kam. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Schwaikheim: Feuerwehreinsatz

Eine 14-jährige Jugendliche wollte sich am Montagnachmittag gegen 14:50 Uhr in der Mikrowelle Fischstäbchen erwärmen. Durch die Hitze entstand eine kurzzeitige Flamme in der Mikrowelle, woraufhin die Jugendliche die Feuerwehr verständigte. Diese kam mit vier Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften vor Ort, konnte aber schnell Entwarnung geben: Die 14-Jährige blieb unverletzt und bis auf die verkohlten Fischstäbchen entstand kein Sachschaden.

Schorndorf: Auto beschädigt

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen beschädigten bisher unbekannte Täter die Heckscheibe eines VW, der in der Hegelstraße abgestellt war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Plüderhausen: Mehrere Autos zerkratzt

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Sonntagnachmittag wurden insgesamt vier Pkw, die auf einem Parkplatz in der Gmünder Straße neben der Schlossgartenschule abgestellt waren, zerkratzt. Hinweise auf den oder die Täter nimmt der Polizeiposten Plüderhausen unter der Telefonnummer 07181 81344 entgegen.

Schorndorf: Falschen Gang eingelegt

Eine 27-jährige Skoda-Fahrerin verwechselte am Montagmorgen gegen 7:40 Uhr beim Rangieren auf dem Schotterparkplatz neben dem Sportplatz der Rainbrunnenschule den Vorwärtsgang mit dem Rückwärtsgang und kollidierte mit einem geparkten VW. An den beiden Autos entstand hierbei Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro.

Welzheim: Gartenmauer beschädigt

Ein bisher unbekannter Lkw-Fahrer beschädigte vermutlich beim Rangieren in einer Hofeinfahrt in der Schorndorfer Straße eine dortige Gartenmauer und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden an der Mauer wird auf 2000 Euro geschätzt. Der genaue Unfallzeitpunkt ist bislang unklar, bemerkt wurde der Schaden am Samstagmorgen gegen 8:30 Uhr. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

Schorndorf: Pkw contra Pedelec

Am Montagnachmittag kurz vor 17 Uhr kam es an der Einmündung Quellenweg / Alte Steige zur Kollision zwischen einem Ford Transit und einem Pedelec. Der 46-jährige Fahrer des Ford Transit wollte vom Quellenweg nach rechts auf die Alte Steige abbiegen, ordnete sich hierbei allerdings zu weit links ein. Zeitgleich fuhr eine 58 Jahre alte Pedelec-Fahrerin die Alte Steige entlang und wollte nach rechts in den Quellenweg abbiegen. Im Einmündungsbereich kam es schließlich zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, die 58-Jährige stürzte anschließend, sie wurde nach aktuellem Kenntnisstand mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 3000 Euro geschätzt.

Spiegelberg: Container aufgebrochen

Auf einer Baustelle in der Straße Dauernberg wurde am letzten Wochenende von unbekannten Dieben ein Werkzeugcontainer aufgebrochen. Daraus erbeuten die Täter von dem Hersteller Husqvarna zwei Motorwinkelschleifer und zwei Bohrmaschinen des Herstellers Dewalt im Gesamtwert von ca. 2500 Euro. Nun bittet die Polizei in Sulzbach um sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen und nimmt diese unter Tel. 07193/352 entgegen.

Fellbach: Durchfahrtsverbot missachtet

Ein Lkw-Fahrer fuhr am Montag gegen 20.30 Uhr auf das Gelände eines Möbelhauses in der Edisonsstraße. Er fuhr in Richtung Tiefgarage und missachtete ein Verkehrszeichen, welches nur ein Einfahren für Fahrzeuge bis 2,10 Meter erlaubt. Der 18-jährige Fahrer des Ford Transit streift beim Einfahren die Decke und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell