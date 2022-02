Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand an Wohncontainern - Verkehrsunfälle - Sturmbedingte Schäden - Scheibe eingeschlagen

Aalen (ots)

Weinstadt-Großheppach: Brand an Wohncontainern

Am Sonntagabend gegen 18 Uhr rückte die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften zu den Wohncontainern im Heuweg aus. Aus bislang ungeklärter Ursache war zwischen den Containern gelagerter Sperrmüll in Brand geraten. Hierdurch wurde auch einer der Wohncontainer teilweise in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr hatte die Lage schnell im Griff, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Verletzt wurde beim Brand niemand.

Waiblingen: Mann nach Unfall schwer verletzt

Ein 47 Jahre alter Lkw-Fahrer wollte am Montagmorgen gegen 6:30 Uhr auf einem Firmengelände in der Boschstraße rückwärts an die Laderampe heranfahren. Dabei übersah er einen Arbeiter und quetschte diesen kurzzeitig zwischen dem Lkw und der Laderampe ein. Der Arbeiter erlitt hierbei schwere Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Waiblingen: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker streifte am Montag gegen 9:30 Uhr eine Ampel in der Straße Alter Postplatz und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden an der Ampel beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Schorndorf: Krankenwagen kollidierte mit Baumschnitt

Der Fahrer eines Krankenwagens befuhr am Montagmorgen kurz vor 5 Uhr zwischen den Anschlussstellen Schorndorf-West und Schorndorf-Ost die B29 in Richtung Aalen. Vom Sturm wurden im dortigen Streckenabschnitt Äste und Baumschnitt auf die Fahrbahn geweht, woraufhin der Autofahrer nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte und mit dem Holz kollidierte. Am Krankenwagen entstand ca. 5000 Euro Sachschaden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Fellbach: Baum fiel auf Auto

Der Sturm entwurzelte am Montagmorgen in der Maicklerstraße einen Baum, der auf einen dort parkenden Pkw Renault stürzte. An dem älteren Fahrzeug entstand Totalschaden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Feuerwehr war diesbezüglich mit drei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort und entfernten den Baum.

Rudersberg-Michelau: Scheibe eingeschlagen

Ein Pkw BMW wurde am Wochenende mutwillig beschädigt. Der geparkte Pkw stand in der Asperglenstraße, als Unbekannte die Windschutzscheibe einschlugen und ca. 800 Euro Sachschaden verursachten. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall, der sich zwischen Freitagmittag und Sonntagnachmittag ereignete, wird von der Polizei Rudersberg unter Tel. 07183/929316 erbeten.

Schorndorf: Umgestürzter Baum beschädigte zwei Autos

Bei dem Unwetter stürzte in der Nacht zum Montag in der Mittleren Uferstraße eine Tanne um. Äste des Baumes beschädigten zwei parkende Autos, an denen Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Die örtliche Feuerwehr war im Einsatz.

