Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Das Handy ist kein Reisepass

Weißenberg (ots)

Beamte der Bundespolizei kontrollierten am 25. Januar 2022 gegen 07:30 Uhr an der BAB 4 bei Weißenberg einen in Richtung Görlitz fahrenden Reisebus. Einer der Fahrgäste, ein 34-jähriger Algerier, war mit dem Bus aus Frankreich kommend eingereist und versuchte sich mit Handyfotos seines Passes und einer italienischen Identitätskarte auszuweisen.

Weiteren Ermittlungen zufolge hat der Mann bei der Beantragung eines Visums wahrscheinlich auch falsche Angaben gemacht um einen längeren Aufenthalt im Schengenraum zu begründen.

Er wurde in Gewahrsam genommen und eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz geschrieben. Eine Abschiebung nach Frankreich wird zur Zeit geprüft.

