POL-OG: Sinzheim - Sachbeschädigung aufgrund erhöhter Geschwindigkeit

Sinzheim (ots)

Aufgrund erhöhter Geschwindigkeit wurde am Montagabend in der Industriestraße ein Fahnenmast beschädigt. Eine Angestellte eines Getränkemarktes meldete am Dienstagmorgen den angefahrenen Fahnenmast der Polizei. Durch eine Zeugin wurde bekannt, dass offenbar aufgrund erhöhter Geschwindigkeit ein 23-Jähriger Fahrer eines BMW ins Schleudern und links von der Straße abkam. Anschließend prallte er mit der Fahrerseite gegen den Fahnenmast, welcher nun um circa 45 Grad verbogen ist. Die Beamten konnten am BMW entsprechende Unfallspuren an der Fahrertür feststellen. Den 23 Jahre alten Mann erwartet nun eine Anzeige. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt.

