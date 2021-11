Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach, B33 - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Gutach (ots)

Nach einer Unfallflucht am Dienstagabend auf der B33 hat ein Toyota-Fahrer einen Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro zu beklagen. Der 54-Jährige fuhr in Richtung Hausach und dürfte kurz nach 20 Uhr auf Höhe der Vogtsbauernhöfe von einem bislang unbekannten Pkw mit OG-Kennzeichen überholt worden sein. Hierbei beschädigte der mutmaßliche Unfallverursacher offenbar das Heck des vorausfahrenden Mittfünfzigers und setzte seine Fahrt in der Folge unbehelligt fort. Die Beamten des Polizeireviers Haslach ermitteln nun wegen des Verdachts der Unfallflucht. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07832 975920 zu melden.

/pk

