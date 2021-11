Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Diebstahl in Wohngebäude, Zeugenaufruf

Offenburg (ots)

Durch ein gewaltsam geöffnetes Kellerfenster drang ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag im Ulmenweg in mehrere Kellerabteile eines Wohngebäudes ein. Zwischen 18 Uhr am Sonntagabend und 10:45 Uhr am Montagmorgen wurden hierbei Gegenstände im Wert von circa 270 Euro entwendet. Der Langfinger brach mehrere Türen auf, um sich Zutritt zu den verschiedenen Abteilen zu verschaffen. Zeugen, die Hinweise zum unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Offenburg unter der Telefonnummer 0781 21-2200 in Verbindung zu setzen. /sch

