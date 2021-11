Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Sachbeschädigungen in Tiergarage, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Etwa 25.000 Euro Sachschaden ist das Ergebnis von mehreren Sachbeschädigungen in einer Tiefgarage in der Straße "Am Schloßplatz". Ein Unbekannter zerkratzte im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Sonntagmorgen mehrere Autos, die in dem Anwohnerparkhaus abgestellt waren. Außerdem sprühte der Gesuchte Schriftzüge an die Wände des Treppenhauses. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei den Beamten des Polizeireviers Rastatt, unter der Telefonnummer: 07222 761-0, zu melden

