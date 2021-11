Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Körperverletzung, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Nach einem mutmaßlichen körperlichen Angriff in der Nacht von Montag auf Dienstag an der Einmündung der Birkenallee in die Walnußallee haben die Beamten des Polizeirevier Offenburg die Ermittlungen eingeleitet. Gegen 2 Uhr sollen zwei junge Männer aus einer vier Personen-Gruppe mehrmals auf einen 39-Jährigen eingeschlagen und eingetreten haben. Die zwei weiteren Beteiligten sollen hierbei tatenlos zugesehen haben. Der Mann wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamten des Polizeireviers Offenburg unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 zu melden.

/ae

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell