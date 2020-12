Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Geldbörse und Sonnenbrillen gestohlen

PapenburgPapenburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen haben bislang unbekannte Täter zwei Autos in Papenburg aufgebrochen. In der Straße Umländerwiek links schlugen sie zwischen 4 und 7 Uhr die Scheibe auf der Beifahrerseite eines Fords ein und entwendeten eine Geldbörse. Gegen 7 Uhr schlugen die Täter am Spillmannsweg ebenfalls die Beifahrerscheibe eines VW Multivans ein und stahlen zwei Sonnenbrillen. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

