Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Pkw in Brand geraten

PapenburgPapenburg (ots)

Am Samstagabend wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz in die Johannesstraße in Papenburg alarmiert. In der Garage eines Einfamilienhauses geriet gegen 19.50 Uhr ein Pkw in Brand. Ein 55-jähriger Anwohner befand sich dabei in der Garage und wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Das Feuer breitete sich auf den Wintergarten und das Wohnzimmer des Hauses aus. Die Feuerwehr konnte ein weiteres Übergreifen der Flammen verhindern. Die Bewohner der benachbarten Häuser wurden vorsorglich evakuiert, konnten aber nach den Löscharbeiten in ihre Häuser zurückkehren. Es entstand ein Sachschaden in Höhen von etwa 150.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell