Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Schlägerei, Hinweise erbeten

Lahr (ots)

Nachdem in der Nacht auf Montag der Polizei eine Schlägerei in der Fritz-Rinderspacher-Straße gemeldet wurde, haben die Beamten des Polizeireviers Lahr die Ermittlungen aufgenommen. Kurz vor 1:30 Uhr soll es auf dem Parkplatz eines Clubs zwischen einem 20-Jährigen und einer bislang unbekannten Personengruppe zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Eine zur Hilfe eilende Frau wurde ebenso wie der 20-Jährige leicht verletzt. Nach der Auseinandersetzung sollen die Angreifer in die dortige Discotheke gegangen sein. Hintergrund der Konfrontation soll die mutmaßliche Beschädigung des Autos eines der Unbekannten sein. Zeugen, die Hinweise zu den nun gesuchten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07821 277-0 mit den Beamten des Polizeireviers Lahr in Verbindung zu setzen.

/jp

