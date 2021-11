Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Uneinsichtiger Angreifer

Gernsbach (ots)

Bei einer Auseinandersetzung am Montagmorgen in der Straße "Hofstätte" soll ein 40-Jähriger attackiert worden sein. Der Mann dürfte gegen 2.30 Uhr beobachtet haben, wie ein 35-Jähriger eine bislang unbekannte männliche Person festhielt und anschrie. Als der aufmerksame Bürger dem Unbekannten zur Hilfe eilen wollte, wurde er offenbar von dem Mittdreißiger unvermittelt beleidigt und geschlagen. Erst durch das Einschreiten hinzueilender Passanten sollen sich die Gemüter etwas beruhigt haben. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Beamten des Polizeireviers Gaggenau wurde der mutmaßliche Störenfried allerdings erneut aggressiv, weshalb er in Gewahrsam genommen und unter Zwang auf das Polizeirevier verbracht werden musste. Dort war der sichtlich Betrunkene nicht mehr in der Lage, ein Atemalkoholtest durchzuführen. In der Folge durfte er seinen Rausch in einer der Gewahrsamszellen ausschlafen. Neben einer Kostenrechnung der Polizei dürften den Mann nun mehrere Strafanzeigen erwarten.

/pk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell