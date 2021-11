Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach im Kinzigtal - Verletzte Person bei Radunfall

Haslach (ots)

Bei einem Radunfall am Montagmorgen in der Nähe der Hofstetter Straße verletzte sich ein Radfahrer leicht. Der 39 Jahre alte Velofahrer befuhr gegen 4 Uhr einen landwirtschaftlichen Weg parallel zur Hofstetter Straße. In einer Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab, fuhr durch ein Wiesengrundstück und stürzte dabei. Die Beamten vor Ort konnten bei dem Radfahrer Atemalkohol feststellen, jedoch war aufgrund der Verletzungen kein Atemalkoholtest möglich. Zur weiteren Untersuchung und Blutentnahme wurde der 39-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand nach bisherigen Erkenntnissen nicht. /sch

