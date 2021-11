Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Lahr - Vorsicht: Anrufe falscher Polizeibeamter

Offenburg, Lahr (ots)

Aktuell wenden sich Bürgerinnen und Bürger aus den Bereichen Offenburg und Lahr an die Polizei, weil sie von falschen Polizeibeamten angerufen werden und hierbei versucht wird, an das Hab und Gut der Angerufenen zu gelangen. Die Betrüger am anderen Ende der Leitung gaukeln ihren auserwählten Opfern vor, dass ein naher Verwandter einen schweren Unfall gehabt hätte oder gar einen tödlichen Unfall verursacht habe. Ziel dieser perfiden Lügengeschichten ist einzig und allein, an die Wertsachen von arglosen Bürgerinnen und Bürger zu gelangen. Bislang sind der Polizei am heutigen Dienstag keine Fälle bekannt, die zu einer Geldübergabe oder der Überlassung von Wertsachen geführt haben. Trotzdem bittet die Polizei um die Beachtung folgender Hinweise:

- Legen Sie bei derartigen Anrufen sofort auf!

- Beim kleinsten Zweifel bei dem angeblich verunfallten Familienmitglied anrufen

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

- Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanzielle Verhältnisse und geben sie keine Geheimzahlen, Passwörter oder ähnliches heraus.

- Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion.

- Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an.

- Sprechen Sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie Ihr Umfeld für diese Betrugsarten.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen!

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell