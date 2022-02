Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Kirchheim am Ries: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Dienstagvormittag, gegen 10:45 Uhr, befuhr ein 19-jähriger mit seinem BMW die K3205 von Kirchheim nach Zipplingen. Aufgrund eines Fahrfehlers kam das Fahrzeug auf der abschüssigen Fahrbahn, auf Höhe der Abzweigung nach Jagstheim, von der Fahrbahn ab, prallte im weiteren Verlauf gegen eine Böschung und kippte auf die Seite. Der Fahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Straßdorf: Vorfahrt missachtet

Auf der Birkachstraße kam es am Dienstag, gegen 08:50 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW. Ein 34-jähriger Smart-Fahrer hatte beim Einfahren auf die Birkachstraße die Vorfahrt eines dort fahrenden LKW-Fahrers missachtet. Beim Zusammenstoß wurde der Smart gegen eine Steinmauer geschleudert. Der Fahrer musste anschließend mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro.

Essingen: Mit Gegenverkehr kollidiert

Bei einem Verkehrsunfall auf der K3282 zwischen Essingen und Lauterburg entstand am Dienstagfrüh, gegen 05:40 Uhr, an zwei Fahrzeugen Totalschaden. Ein 56-Jähriger war mit seinem Daimler-Chrysler zu weit auf die linke Fahrspur geraten, sodass er infolgedessen mit dem im Gegenverkehr fahrenden 21-jährigen VW-Fahrer kollidierte.

