Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unfall im Kreisverkehr

Recklinghausen (ots)

In den heutigen Morgenstunden (07:28 Uhr) verunfallte eine 55-jährige Recklinghäuserin an der Ecke Grullbadstraße/ Kölner Straße. Ein 40-jähriger Recklinghäuser fuhr auf der Grullbadstraße in Richtung Hochstraße. Zeitgleich nutzte eine 55-jährige Fahrradfahrerin die Kölner Straße in Richtung Bochumer Straße. Im Kreisverkehr kam es zu einer leichten Berührung beider Fahrzeuge, woraufhin die Fahrradfahrerin stürzte und sich leicht verletzte. Ein Rettungswagen war nicht vor Ort. Es entstand leichter Sachschaden.

