Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Jugendlicher beraubt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntagabend auf der Schachtstraße unterwegs waren und Hinweise auf Tatverdächtige geben können. Ein 16-jähriger Gladbecker alarmierte die Polizei, nachdem er von mehreren Jugendlichen attackiert worden war. Er gab an, mit Freunden gegen 19 Uhr im Park der Jugendkundschule unterwegs gewesen zu sein. Plötzlich sei eine Gruppe auf ihn zugekommen, habe ihn festgehalten und Wertgegenstände gefordert. Einer der Unbekannten habe eine "Softair-Pistole" in der Hand gehalten. Dem 16-Jährigen wurden dessen AirPods (Kopfhörer) weggenommen. Außerdem soll einer der Jugendlichen gegen das Fahrrad des 16-Jährigen getreten haben, so dass das Schutzblech kaputt ging. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: alle männlich, etwa 14-17 Jahre alt, eine Person trug eine Sturmhaube und hielt die "Softair-Pistole" fest. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben und Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können. Hinweise nimmt das zuständige Regionalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

