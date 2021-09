Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Autofahrer stirbt

In einen Holzschuppen prallte ein 55-Jähriger am Mittwoch bei Böhmenkirch.

Ulm (ots)

Gegen 7.30 Uhr war ein 55-Jähriger zwischen Böhmenkirch und Steinenkirch unterwegs, als er in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Das Auto rollte über eine Wiese und prallte dann in einen Holzschuppen. Rettungskräfte versuchten, den Mann zu reanimieren. Trotz der Wiederbelebungsversuche starb er. Möglicherweise führte eine plötzlich aufgetretene Erkrankung zu dem Unfall. Den Sachschaden an dem Audi schätzt die Polizei auf ungefähr 40.000 Euro.

