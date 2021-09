Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Bei Rot über die Ampel

Zwei nicht mehr fahrbereite Autos sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwoch in Heidenheim.

Ulm (ots)

Gegen 8.30 Uhr fuhr der 50-Jährige mit seinem Skoda in der Würzburger Straße. An der Kreuzung Kapellstraße fuhr er über eine rote Ampel und prallte mit dem VW einer 80-Jährigen zusammen. Deren Ampel hatte grün. Im Kreuzungsbereich stießen die Autos zusammen. Bei dem Unfall erlitten beide Beteiligte leichte Verletzungen. Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf etwa 13.000 Euro.

