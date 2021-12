Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Nachtragsmeldung zur Pressemeldung vom 17.12.2021-18.12.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Die Pressemeldung von heute morgen war fehlerhaft, weshalb hier nochmals vollständig zu dem Sachverhalt aus Löningen berichtet wird:

Löningen - Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Völlig eskaliert ist ein Streit zwischen zwei Nachbarn in der Kolpingstraße in Löningen am Freitagabend gegen 21:30 Uhr. Nachdem ein 38-Jähriger zunächst seinen 29-jährigen Nachbarn nach einem verbalen Streit geschlagen hatte, griff er bei Eintreffen der ersten Streifenbesatzung unvermittelt auch die Polizeibeamten an. Hierbei wurde ein 42-jähriger Beamter verletzt, sodass dieser nach einer ärztlichen Untersuchung im Krankenhaus Löningen den Dienst beenden musste. Der Beschuldigte wurde ebenfalls verletzt und im Krankenhaus ambulant behandelt. Weiterhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss wurde er aufgrund seines weiterhin aggressiven Verhaltens dem Polizeigewahrsam zugeführt. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

