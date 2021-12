Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Langjähriger Ansprechpartner im Sachgebiet Verkehr, Polizeihauptkommissar Norbert Heppner, in den Ruhestand verabschiedet - Es folgt Erster Polizeihauptkommissar Ingo Vogt.

Cloppenburg/Vechta (ots)

In dieser Woche wurde der langjährige Sachbearbeiter Verkehr, Polizeihauptkommissar Norbert Heppner, durch den Ltd. Polizeidirektor Jörn Kreikebaum in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

In einer kleinen Feierstunde würdigte der Leiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta in einer Rede sein stets kompetentes und soziales Engagement über die vielen Jahre in der Polizei Niedersachsen, zuletzt als Sachbearbeiter Verkehr am Sitz der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta. Stets war er verlässlicher Ansprechpartner für örtliche Behörden, aber auch für Kolleginnen und Kollegen. Jörn Kreikebaum dankte Norbert Heppner für seinen Dienst für die Bürgerinnen und Bürger dieser Region, überreichte ihm die wohlverdiente Pensionierungsurkunde und wünschte ihm alles Gute für die Zukunft.

Am 4. August 1980 begann für Norbert Heppner die Grundausbildung in Liebenau bei Nienburg im mittleren Dienst. Nach dem erfolgreichen Abschluss war die Einsatzstaffel in der Polizeidirektion Hannover seine erste Verwendung. 1984 ging es dann zur Autobahnpolizei nach Ahlhorn, ehe er 1991 das Studium zum gehobenen Dienst in Hildesheim begann. Seine Praktika führten ihn nach Osnabrück, Cloppenburg und Bersenbrück. Von 1994 bis 1996 gehörte er der Autobahnpolizei in Delmenhorst an. Daran schloss sich eine knapp 10-jährige Tätigkeit als Dienstabteilungsleiter/Dienstschichtleiter - zunächst mit der Wahrnehmung der Dienstgeschäfte betraut, dann mit Dienstposten - beim Polizeikommisssariat Bersenbrück an. In dieser Zeit lehrte er darüber hinaus zwei Semester Verkehrsrecht an der Fachhochschule der Polizei in Oldenburg. 2006 wechselte er dann in den Einsatz- und Streifendienst der Polizei Cloppenburg, bis er schließlich 2014 den Posten des Sachbearbeiters Verkehr übernahm, dem er bis heute treu geblieben ist.

Ab dem neuen Jahr wird Erster Polizeihauptkommissar Ingo Vogt diesen Dienstposten übernehmen und polizeilicher Ansprechpartner für das Sachgebiet Verkehr in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta sein.

Ingo Vogt ist 56 Jahre alt und wohnt in Cloppenburg. Er begann 1984 seine Ausbildung im mittleren Dienst in Bad Iburg. Nach dem Abschluss war seine erste Verwendung die Bereitschaftspolizei in Oldenburg. Danach war er im Streifendienst des 2. Reviers in Oldenburg tätig. Es folgte 1991 bis 1994 der Aufstiegslehrgang zum gehobenen Dienst mit anschließender Verwendung im Streifendienst bei der Polizei Varel. 1994 führte ihn sein dienstlicher Weg erstmals ins Oldenburger Münsterland - zur Polizei Vechta. 1995 war er im Einsatz- und Streifendienst Cloppenburg eingesetzt, nachfolgend war er mit der Sachbearbeitung von Umweltdelikten betraut und darauffolgend stellvertretender Dienstschichtleiter/Dienstabteilungsleiter der Polizei Cloppenburg. Ab dem Jahr 2000 war er für 15 Jahre als Dienstschichtleiter bei Autobahnpolizei Ahlhorn im Einsatz. 2016 bis 2021 übernahm er den Dienstposten des Leiters des Einsatz- und Streifendienstes am Standort der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta. Im Februar dieses Jahres wechselte er dann schließlich in das Sachgebiet Verkehr.

