Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl von Pedelec

Am Mittwoch, den 15. Dezember 2021, in der Zeit zwischen 20:30 Uhr und 20:45 Uhr, entwendete eine unbekannte Person das in der Großen Straße abgestellte Pedelec der Marke Batavus einer 57-jährigen Frau aus Vechta. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Einbruchsversuch

In der Zeit zwischen Montag, den 13. Dezember 2021, 04:00 Uhr, und Mittwoch, den 15. Dezember 2021, 04:00 Uhr, versuchten unbekannte Personen sich gewaltsam Zugang zu einer Bäckerei in der Osnabrücker Straße zu verschaffen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Vechta - Fahrzeugbrand

Am Donnerstag, 16. Dezember 2021, 18.07 Uhr geriet in der Straße An der Hohen Bank aus bislang ungeklärter Ursache ein Pkw in Brand. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Die Freiwillige Feuerwehr Vechta war unter Einsatz von 2 Fahrzeugen und 12 Kameraden vor Ort.

Lohne - Sachbeschädigung

Am Donnerstag, den 16. Dezember 2021, um 15:00 Uhr, wurden durch eine unbekannte Person mehrere Fensterscheiben in der Mittelwalder Straße beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Donnerstag, den 16. Dezember 2021, um 14:35 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass ein 24-jähriger Mann aus Vechta an seinem Auto anstelle des vorgesehenen Halogenlichts LED Leuchtmittel verbaut hatte. Dies führte zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Damme - Fahren unter Alkohol

Am Donnerstag, den 16. Dezember 2021, um 23:30 Uhr, wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Münsterstraße festgestellt, dass ein 58-jähriger Mann aus Damme einen PKW im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,94 Promille. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, den 16. Dezember 2021, um 07:50 Uhr, kam es in der Straße Im Herrengarten zu einem Verkehrsunfall. Eine 37-jährige Autofahrerin aus Neuenkirchen-Vörden übersah beim Abbiegen einen 11-jährigen Jungen aus Neuenkirchen-Vörden auf seinem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Junge stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 16. Dezember 2021, 13:00 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Mann aus Drebber mit seinem Pkw die Diepholzer Straße in Richtung Vechta. Hierbei übersah er einen vor ihm verkehrsbedingt wartenden Pkw eines 40-jährigen Diepholzers. Dieser wartete, da ein vor ihm befindlicher 49-jähriger Pkw-Fahrer aus Diepholz beabsichtigte nach links einzubiegen. Es kam zum Auffahrunfall, infolgedessen alle Pkw beschädigt wurden und der 40-jährige leichte Verletzungen erlitt.

Goldenstedt - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 16. Dezember 2021, 12:45 Uhr, bog ein 82-jähriger Mann aus Stuhr mit seinem Pkw mit Anhänger aus der Hauptstraße in Goldenstedt nach links auf die Vechtaer Straße L342 auf. Hierbei übersah er einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten, 21-jährigen Bremer mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine (Traktor plus zwei Anhängern mit Stroh). Dieser musste abbremsen und ausweichen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Unfallstelle wurde für die Bergung gesperrt.

