Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Einbruch in Wohnhaus

Am Donnerstag, den 16. Dezember 2021, in der Zeit zwischen 10:15 Uhr und 10:45 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Braker Straße. Es wurde Schmuck entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl

In der Zeit zwischen Mittwoch, den 15. Dezember 2021, 17:45 Uhr, und Donnerstag, den 16. Dezember 2021, 07:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen Zutritt zu einem Entsorgungszentrum in Keemoor und entwendeten eine größere Menge Dieselkraftstoff. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Lastrup - Brand einer Garage

Am Freitag, den 17. Dezember 2021, um 00:33 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Garage im Kiefernweg in Brand. Ein Nachbar entdeckte das Feuer und setzte den Notruf ab. Die Garage und alle sich darin befindlichen Gegenstände und Fahrzeuge wurden zerstört.

Cloppenburg - Sachbeschädigungen

In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, den 15. Dezember 2021, 20:00 Uhr, und Donnerstag, den 16. Dezember 2021, 09:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Personen eine Lampe an der Auffahrt eines Grundstücks in der Thormer Straße. Im selben Zeitraum wurden in der Ostlandstraße zwei Vogelhäuser beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am 16. Dezember 2021, um 23:00 Uhr, wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Straße Auf dem Hook festgestellt, dass ein 30-jähriger Autofahrer aus Hamburg einen Atemalkoholwert von 1,68 Promille hatte. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt.

Cloppenburg - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Donnerstag, den 16. Dezember 2021, um 18:35 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Cappelner Damm festgestellt, dass ein 18-jähriger Mann aus Garrel an seinem Auto die Fahrtrichtungsanzeiger auf "US-Standlicht" umgebaut hatte. Dies führte zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, den 16. Dezember 2021, um 10:30 Uhr, kam es auf der Eschstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 80-jähriger Mann aus Cloppenburg übersah beim Abbiegen eine 34-jährige Frau aus Cloppenburg mit ihrem Fahrrad mit Kind im Fahrradanhänger. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich die Fahrradfahrerin leicht verletzte.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag den 16. Dezember 2021, in der Zeit von 07:30 Uhr bis 09:15 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person auf einem Parkplatz in der Angelbecker Straße mit ihrem PKW den Audi A1 eines 60-jährigen Mannes aus Löningen, und entfernte sich dann von der Unfallstelle in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell