POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.12.2021 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Löwenstein / Vorhof: Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Auf der Landesstraße zwischen Löwenstein und Untergruppenbach verunfallte am Mittwochabend ein Mann mit seinem Pkw. Gegen 17 Uhr befuhr der 18-Jährige mit seinem Auto die Landesstraße 1111 in Richtung Vorhof. Hierbei verlor er im Kurvenbereich die Kontrolle über seinen Wagen. Dadurch kam der Hyundai von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb in einem angrenzenden Graben auf dem Dach liegen. Da der 18-Jährige in seinem Auto eingeklemmt war, musste die Feuerwehr den Mann aus seinem Auto retten. Durch den Unfall wurde der Mann nicht verletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Landesstraße komplett gesperrt.

