Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Und dann war da noch der sensationelle Reptilienfund im Dahner Kurpark

Dahn (ots)

Am Dienstag, 26.10.2021, 08.30 Uhr stellte ein besorgter Spaziergänger am Weiher im Dahner Kurpark ein regloses Krokodil fest und alarmierte daraufhin die Polizeiinspektion Dahn. Diese konnte das ca. 50 cm große "Krokodilbaby" einfangen, wobei sich herausstellte, dass es sich um ein Kunststoffspielzeug handelte, was letztendlich auch die Schockstarre des wechselwarmen Tieres erklärte./pidn

